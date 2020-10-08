Süleyman Gürbüz kimdir? Kaç yaşında? Suçu ne? | İtiraf

Katıldığı bir televizyon programında yaptığı itiraflarla ülke gündeminde infial yaratan ve canlı yayında gözaltına alınan Süleyman Gürbüz, kayınpederini öldürdüğünü itiraf etmesinin ardından internet kullanıcıları tarafından merak konusu haline geldi. Peki Süleyman Gürbüz kimdir? Kaç yaşında? Suçu ve itirafı... İşte detaylar!

SÜLEYMAN GÜRBÜZ KİMDİR? KAÇ YAŞINDA?

Kütahya'nın Gediz ilçesinde yaşayan 48 yaşındaki Süleyman Gürbüz, 52 yaşındaki kayınpederi Süleyman Yıldırım'ı, aralarında çıkan tartışma sonucu öldürdüğünü itiraf etti.

Geçen yıl ocak ayında kayınpederi Süleyman Yıldırım'ı Umurbey Mahallesi 709 Sokak'taki evinde bıçakladı. Yıldırım, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Süleyman Gürbüz ifadesinde "Bıçağı kayınpederimin elinden aldım, koltuğun üzerine koydum. O arada kayınpederin yere düştüğünü gördüm" dedi. Gürbüz, sevk edildiği adliyede tutuklandı. Hakkında dava açılan Gürbüz, yargılama sürerken, 10 ay kaldığı cezaevinde adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

Katıldığı televizyon programında yaptığı itirafının ardından canlı yayında gelen ekipler tarafından gözaltına alınan Gürbüz, sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Kayınpederini öldüren Süleyman Gürbüz: Aslında kayınvalidemi vuracaktım!

SÜLEYMAN GÜRBÜZ SUÇU VE İTİRAFI

Kayınpederini öldürdüğünü canlı yayında itiraf eden fakat bunun yanlışlıkla olduğunu belirten Süleyman Gürbüz'ün itirafı kan dondurdu!

Olayla ilgili yalan beyanda bulunduğunu belirten Gürbüz, kayınvalidesi Cemile Yıldırım'ı öldürmek istediğini ancak kayınpederini öldürdüğünü itiraf etti.

Gürbüz, "Aslında kayınpederimi öldürme niyetim yoktu. Kayınvalidemi vuracaktım. Bıçakla kayınvalideme doğru gidiyordum. Bana çapayla vurdu. Kayınpederim Süleyman Yıldırım, kolumu tuttu. Bıçağı sağ elime alacağım derken, yere düştüğünü gördüm. Tamamen yanlışlıkla oldu. Bıçak kasığına geldi" dedi. Süleyman Gürbüz, stüdyoya gelen polis ekiplerince gözaltına alındı.

İstanbul'daki işlemlerinin ardından Kütahya'nın Gediz ilçesine getirilen Gürbüz, Gediz İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'nde sorgulandı. Ardından da geniş güvenlik önlemleri altında, çelik yelek giydirilerek Gediz Adliyesi'ne sevk edildi.

SÜLEYMAN YILDIRIM KİMDİR?

52 yaşındaki Süleyman Yıldırım, Umurbey Mahallesi 709 Sokak'taki evinde damadı tarafından bıçaklanarak öldürüldü.