Süleyman Soylu açık ve net konuştu! "Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geçen yabancılar nüfus yapısını değiştiremez!"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sığınmacılar ve Türk vatandaşlığı alan yabancılara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geçen yabancıların nüfus yapısını değiştirmelerinin söz konusu dahi olmayacağını söyleyen Bakan Soylu, açık ve net ifadelerle tüm sürecin detaylarını masaya yatırdı.

"SÖZ KONUSU BİLE OLAMAZ"

Süleyman Soylu, son günlerde siyasette tartışma konusu yaratan mültecilere ilişkin, halkın kışkırtıldığını, hiçbir şeyin yansıtılanlar gibi olmadığını belirterek, “Ne Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geçen yabancıların Türkiye’nin nüfus yapısını değiştirmek gibi bir kabiliyeti söz konusu olabilir, ne bu idarenin ve devletin, hükümetin, ülkenin nüfus projeksiyonunu başıboş bırakması söz konusu olabilir”

Bu dezenformasyon sürecinin aktörlerinin rakamları yalan, anlattıkları süreçler uydurma, yazdıkları senaryolar da devlet ciddiyetinden bihaber, deli saçmalarıdır" ifadelerini kullandı.

"GÖÇ KONUSU UYDURMA BİR SENARYO"

Göçmeler hakkında ileri sürülen iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyleyen Bakan Soylu, “2023 sürecine girerken açıkça tahrik alanları oluşturulmak isteniyor ve ne yazık ki göç konusu, o tahrik alanlarının bir numaralı malzemesi haline getirilmiş durumdadır. Göçmenler üzerinden yürütülen tahrik kampanyasının en öne çıkan başlıklarından biri de hiç şüphesiz, göçmenlerin vatandaş yapılması meselesidir. Net bir şey söylemek isterim: Bu dezenformasyon sürecinin aktörlerinin rakamları yalan, anlattıkları süreçler uydurma, yazdıkları senaryolar da devlet ciddiyetinden bihaber, deli saçmalarıdır. Kendi yalanlarına o kadar kaptırmışlar ki; vatandaşlık verme yetkisinin Göç İdaresinde değil, Nüfus İdaresinde olduğunu bile bilmiyorlar” şeklinde konuştu.