Süleyman Soylu, Anneler Günü'nü mezarlıkta kutladı! Paylaştığı şiir yürekleri yaktı! "Sanki arkamdan uçtu dağ benim"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, son günlerde yaşanan polemiklerin ardından, bugün kendini annesinin yanına attı. Anneler Günü vesilesiyle vefat eden annesini mezarında ziyaret eden Süleyman Soylu, o anları sosyal medya hesabında paylaştı. Eşiyle birlikte mezarlık ziyareti yapan İçişleri Bakanı, annesinin lale dolu mezarlığından şiir paylaşımı gerçekleştirdi.

"SANKİ ARKAMDAN UÇTU DAĞ BENİM"

Bakan Soylu, Anneler Günü paylaşımına, "Beni boya başa yetirdin anne Bize borçlu bildik her zaman seni Sen beni dünyaya getirdin anne Bense yola saldım dünyadan seni… Annem ısmarlandın anne toprağa Bu ölüm sineme çekti dağ benim Sen benim arkamda benzerdin dağa Sanki de arkamdan uçtu dağ benim" ifadelerinin yer aldığı şiiri ekledi.