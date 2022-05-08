Süleyman Soylu, Anneler Günü'nü mezarlıkta kutladı! Paylaştığı şiir yürekleri yaktı! "Sanki arkamdan uçtu dağ benim"Beşiktaş - Fenerbahçe maçı izle | Beşiktaş- Fenerbahçe maçı Bein Sports HD1 canlı yayın izle linkiSon dakika! Yunanistan'da 3,9 büyüklüğünde deprem!Ahmet Davutoğlu, kendisine "Türk değil" diyen Ümit Özdağ'a karşı sessizliğini bozdu! "Türkiye’nin yerli Wilders’lere ihtiyacı yok!"Teşkilat Tövbekar diziden çıkıyor mu, çıkacak mı? Hakan Boyav Teşkilat dizisinden ayrılıyor mu? Neden çıkıyor?Teşkilat Hakkı Dayı diziden çıkıyor mu, çıkacak mı? Tuncer Salman Teşkilat dizisinden ayrılıyor mu? Neden çıkıyor?Son dakika! Akdeniz'de 4,3 büyüklüğünde deprem!Biseksüel yıldız Miley Cyrus hakkında şok taciz iddiası! Tolgahan Sayışman "karıma sarkıntılık" etti diyerek itiraf etti!Serenay Sarıkaya'dan duygulandıran anneler günü paylaşımı! "Babası annesine çok çektirmiş"Şeyma Subaşı'dan skandal hareket! Bir anda bikini altını sıyırdı! Takipçileri neye uğradığını şaşırdı!
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Süleyman Soylu, Anneler Günü'nü mezarlıkta kutladı! Paylaştığı şiir yürekleri yaktı! "Sanki arkamdan uçtu dağ benim"

Bakan Soylu, sosyal medya hesabından Anneler Günü'ne özel paylaşımını gerçekleştirdi. Vefat eden annesinin gününü mezarlıkta kutlayan Soylu, takipçilerini paylaştığı şiirle duygulandırdı.

Süleyman Soylu, Anneler Günü'nü mezarlıkta kutladı! Paylaştığı şiir yürekleri yaktı! "Sanki arkamdan uçtu dağ benim"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, son günlerde yaşanan polemiklerin ardından, bugün kendini annesinin yanına attı. Anneler Günü vesilesiyle vefat eden annesini mezarında ziyaret eden Süleyman Soylu, o anları sosyal medya hesabında paylaştı. Eşiyle birlikte mezarlık ziyareti yapan İçişleri Bakanı, annesinin lale dolu mezarlığından şiir paylaşımı gerçekleştirdi.

Süleyman Soylu, Anneler Günü'nü mezarlıkta kutladı! Paylaştığı şiir yürekleri yaktı! Sanki arkamdan uçtu dağ benim

"SANKİ ARKAMDAN UÇTU DAĞ BENİM"

Bakan Soylu, Anneler Günü paylaşımına, "Beni boya başa yetirdin anne Bize borçlu bildik her zaman seni Sen beni dünyaya getirdin anne Bense yola saldım dünyadan seni… Annem ısmarlandın anne toprağa Bu ölüm sineme çekti dağ benim Sen benim arkamda benzerdin dağa Sanki de arkamdan uçtu dağ benim" ifadelerinin yer aldığı şiiri ekledi.

Süleyman Soylu, Anneler Günü'nü mezarlıkta kutladı! Paylaştığı şiir yürekleri yaktı! Sanki arkamdan uçtu dağ benim

Bölge Gündem Editör Ekibi
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