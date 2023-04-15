Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki son seçim anket sonucunu açıkladı!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki son seçim anket sonucunu katıldığı televizyon programında açıkladı.

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Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki son seçim anket sonucunu açıkladı!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TGRT TV'de katıldığı canlı yayında, 14 Mayıs 28. dönem milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimleri için önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, son seçim anket sonucunu açıkladı.

"YÜZDE 51'İN ÜZERİNDEYİZ"

"Toplumun önüne kimse ben seçim kaybedeceğim diye çıkmaz. Çıkmamalı! 35 yıldır aktif siyasetin içindeyim. Bir tecrübemiz var ve sahayı görüyorum. Vatandaşımızın neler söylediğini çok net duyuyorum. Siyaset rasyonel ve bilimsel bir meseledir. 1995 Gaziosmanpaşa ilçe başkanlığından beridir araştırmalar yapıldı.

Biz bugün birinci turda Allah'ın izniyle Cumhurbaşkanlığını alıyoruz. Yüzde 50'nin bir, bir buçuk puan üzerinde... Şunu çok net bir şekilde söyleyeyim. Biz bu farkı çok daha iyi bir noktaya taşıyabilecek adımların atılabileceğini, kampanyamızı öyle yürüteceğimizi ve aynı zamanda da özellikle sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamadığı seçim beyannamesinin böyle bir sonuç oluşturacağını Türkiye geleceğini ve Türkiye Yüzyılı'nın ortaya koyduğu Cumhur İttifakı, parti ve sayın Cumhurbaşkanımız üçgeninde ulaşabileceğine inanıyorum."

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