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Süleyman Soylu, Dereli ve Tirebolu'da incelemelerde bulundu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 22 Ağustos'ta meydana gelen selde hasar oluşan Dereli'deki iş yerlerinde süren onarım ve altyapı çalışmalarını inceledi.

Süleyman Soylu, Dereli ve Tirebolu'da incelemelerde bulundu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 22 Ağustos'ta meydana gelen selde hasar oluşan Dereli'deki iş yerlerinde süren onarım ve altyapı çalışmalarını inceledi.

Esnafla sohbet eden Soylu, çalışmalara ilişkin bilgi aktardı.

Soylu, Tirebolu ilçesinde Harşit Çayı'nda kayıp iş makinesi operatörü Ali Akbulut'u arama çalışmalarının devam ettiği bölgede de incelemelerde bulundu.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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