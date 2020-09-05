Süleyman Soylu, Dereli ve Tirebolu'da incelemelerde bulundu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 22 Ağustos'ta meydana gelen selde hasar oluşan Dereli'deki iş yerlerinde süren onarım ve altyapı çalışmalarını inceledi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 22 Ağustos'ta meydana gelen selde hasar oluşan Dereli'deki iş yerlerinde süren onarım ve altyapı çalışmalarını inceledi.
Esnafla sohbet eden Soylu, çalışmalara ilişkin bilgi aktardı.
Soylu, Tirebolu ilçesinde Harşit Çayı'nda kayıp iş makinesi operatörü Ali Akbulut'u arama çalışmalarının devam ettiği bölgede de incelemelerde bulundu.