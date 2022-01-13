Süleyman Soylu, Kılıçdaroğlu'nu fena köşeye sıkıştırdı! "İtiraf et bekliyorum. Diş muayenesinde FETÖ ile..."

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, telefonlarının dinlendiğini ve ailesinin takip edildiğini ileri sürmüştü. CHP liderinin ileri sürdüğü konuya ise İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Kılıçdaroğlu'nun, tamamen gündemi değiştirme çabasıyla yaptığı ve gerçekle hiçbir ilişkisi olmayan açıklaması, devletimize ve güvenlik güçlerimizle ortaya konulan tüm mücadeleye iftiradır." yanıtını vermiş, iddiaları reddetmişti. Soylu, geçtiğimiz gün Melih Altınok'un sunduğu programa konuk olarak, bahsi geçen konuya yeniden değindi. "Kılıçdaroğlu'nun telefonu dinlenseydi eğer, FETÖ ile konuşmalarından da haberimiz olurdu" diyen İçişleri Bakanı, CHP liderinden itirafta bulunmasını istedi.

"15 TEMMUZ SLOGANINI KONUŞMADIK DESİN"

Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 15 Temmuz hain darbe girişimi öncesi FETÖ ile bir diş muayenesinde bir araya geldiğini iddia eden Bakan Soylu, "Yurtta sulh, cihanda sulh sloganını 15 temmuz öncesi konuşmuş mu konuşmamış mı? Biz buna cevap istiyoruz" dedi. Bunun hemen ardından, "Karşımızda hakikaten, siyaset tanımına sığdıramadığımız ve bu ülkenin değerleriyle örtüştüremediğimiz bir kişilik var. Karşılıklı siyasi mücadele olabilir ama iftira atamaz. Biz eğer o telefonları dinleseydik, kendisinin FETÖ ile konuşmalarını da öğrenirdik" ifadelerini kullandı.