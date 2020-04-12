İçişleri Bakanı Süleyman Soylu istifa etti yaptığı açıklama sonrasında istifa ettiğini duyurdu. Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Onurla yürüttüğüm İçişleri Bakanlığı görevimden ayrılıyorum" ifadesini kullandı. Peki Süleyman Soylu neden istifa etti?

SÜLEYMAN SOYLU NEDEN İSTİFA ETTİ?

"ELEŞTİRİLERİ ALDIM, KABUL ETTİM"

İçişleri Bakanlığı sokağa çıkma yasağı kararından yaklaşık 1 saat sonra fırınların açık olacağını açıklamıştı. Bakan Soylu yaptığı açıklamada "Eleştirileri aldım, kabul ettim" demişti.

Cuma akşamı saat 21.44'te 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 48 saat geçerli olacak sokağa çıkma yasağı uygulaması yapılacağı duyuruldu. Bu açıklamanın ardından vatandaşlar panik içinde sosyal mesafeyi gözetmeksizin marketlere ve fırınlara akın etti. Görüntülerin kısa sürede yayılmasının ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya sokağa çıkma yasağının açıklandığı saat üzerinden eleştiriler geldi.

İşte Soylu'nun yaptığı açıklama:

"Gayretle ve titizlikle yürütülen bir süreçte, tamamen salgının önlenmesine yönelik hafta sonu sokağa çıkma kararının uygulanmasının sorumluluğu, her yönüyle şahsıma aittir. Başlangıçta kısıtlı saatlerde de olsa ortaya çıkan görüntüler, mükemmel yönetilen bu süreçle uyuşmadı..

Yaşadığım onca tecrübe, sorumluluk kısmı üzerimizde olan bu olayda, böyle görüntülere yol açmamalıydı. İyi niyetle, hafta sonunda salgını ve bulaşı bir nebze durdurabilmek adına atılan bir adımdı. Hiç bir zaman zarar vermek istemediğim Aziz Milletimiz, hayatımın sonuna kadar da sadık olacağım Sayın Cumhurbaşkanım beni bağışlasın... Onurla yürüttüğüm İçişleri Bakanlığı görevimden ayrılıyorum... Tüm dostlara, mesai arkadaşlarıma Allahaısmarladık.. Allah milletimizi korusun..."