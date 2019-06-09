Süleyman Soylu'dan Ali Koç'a dikkat çeken cevap!

Bakan Soylu, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul adayının Koç Holding'e ait özel uçakla seyahat ettiğini belirtmesinin ardından Koç Holding açıklama yaparak "Sayın Ekrem İmamoğlu’nun 19 Mayıs’ta Samsun, 4-5 Haziran’da Trabzon ve Ordu seyahatlerinde şirketimiz Setair uçakları ile yolculuklarını gerçekleştirmiş olmasına ilişkin son birkaç gündür sosyal medya üzerinden yayılan iftiraların, İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu’nun talihsiz açıklamaları ile yeniden gündeme gelmiş olmasını üzülerek takip etmekteyiz." denildi.

BAKAN SOYLU KOÇ HOLDİNG'E SOSYAL MEDYA HESABINDAN CEVAP VERDİ

Koç Holding'in bu açıklaması sonrası Bakan Soylu sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla Koç Holding'e cevap verdi.

Bakan Soylu berber koltuğunda çekildiği bir resimle yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı "Ben tıraşımı Yunanistan’da olmam Türkiye’de, Sultangazi Esentepe Mahallesi’nde, Kahtalı Mahmut Usta’da olurum

Sizin talihsizliklerinizi iyi biliriz

Bildiğimizi de bilirsiniz... @kocholding"

Bakan Soylu'nun o paylaşımı