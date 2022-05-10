Süleyman Soylu tanıttı İşte yerli pasaport ve sürücü belgeleri

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün düzenlediği toplantıda yerli üretim e-Pasaport, yeni e-Sürücü belgesi ve e-Mavi Kart tanıtımını yaptı. Yeni nesil çipli pasaportların 2018den beri kullanıldığını söyleyen Soylu, pasaportların Avrupa'dan temin edildiğini belirtti. Pasaportların alındığı firmada sıkıntılar yaşandığını belirten Soylu bu konuda herhangi bir sıkıntı yaşanmaması için çaba gösterdiklerini söyledi.

'TURKEY' YERİNE 'TÜRKİYE' YAZACAK

Yerli pasaport için tarih veren Soylu "Cumhurbaşkanımızda açıkladı yeni yerli e-Pasaport tasarım çalışmalarını ve pilot üretimini başarıyla tamamladık. Seri üretim için son aşamadayız. Sayın cumhurbaşkanımızda dün açıkladılar inşallah ağustos ayında kendi e-Pasaportlarımızı kendimiz üreteceğiz." şeklinde konuştu.

Yeni yerli e-Pasaportları tanıtan Soylu, pasaportun orta sayfasında Ayasofya Cami fotoğrafının olacağını söyledi.

Ayrıca yeni yerli e-Pasaportta cumhurbaşkanın talimatıyla 'Turkey' yerine 'Türkiye' yazılacak.

Soylu, "Yeni e-Sürücü belgesi de temassız çip kullanılarak teknolojik yönden geliştirilmiş, güvenlik seviyesi en üst düzeye çıkarılmıştır." dedi.

Süleyman Soylu ehliyet kartları için de, "Herkes ehliyetini hemen değiştirme zorunda değil, diğer ehliyet süreleri bittiği anda değiştirilebilir. B sınıfı ehliyetlerde 10 yıl, ağır vasıtada 5 yıl bir süreç var bittiği zaman ve yeni alınan ehliyetlerde bu ehliyet Türkiye'nin yeni ehliyeti olarak kullanılmış olacak." diye konuştu.

Kimlik kartlarındaki çip değişiminin darphane, TÜBİTAK ve Nüfus ve Vatandaşlı İşleri Genel Müdürlüğünce sağlanacak.