Süleyman Soylu'nun amcası kim? Hüseyin Soylu kimdir? Kaç yaşında, neden öldü? Nereli? Süleyman Soylu'nun amcasının hayatını kaybetmesi sonucu "Süleyman Soylu'nun amcası kim? Hüseyin Soylu kimdir? Kaç yaşında, neden öldü? Nereli?" soruları gündeme oturdu.

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Süleyman Soylu'nun amcası Hüseyin Soylu 7 Ağustos 2021 tarihinde sabaha karşı kanser nedeniyle tedavi edildiği hastanede hayatını kaybetti. Acı haberin ardından Süleyman Soylu'nun amcası kim? Hüseyin Soylu kimdir? Kaç yaşında, neden öldü? Nereli? soruları merak konusu oldu. İşte detaylar... SÜLEYMAN SOYLU'NUN AMCASI KİM? HÜSEYİN SOYLU KİMDİR? KAÇ YAŞINDA, NEDEN ÖLDÜ? NERELİ? Hüseyin Soylu 1946 yılında Trabzon, Of ilçesinde doğdu. Uzun süredir kanserle mücadele eden Soylu 7 Ağustos 2021 tarihinde hayatını kaybetti. Amca Hüseyin Soylu'nun cenazesinin, yarın öğle vakti Gaziosmanpaşa Merkez Camisi'nde kılınacak namazın ardından Eyüp Sultan Mezarlığı'nda toprağa verileceği belirtildi.