Antalya'nın Kaş ilçesinde 5 ayrı noktada yangın!Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasemin Erbil, Yasak Elma dizisine dahil oluyorGizlice evlenen Görkem Sevindik'ten müjdeli haber, baba oluyor!Bakan Koca'dan aşı karşıtlarına mesaj: "Lütfen dinleyin"Akıl almaz olay! Arazi anlaşmazlığı yüzünden babasını vurduSüleyman Soylu'nun amcası kim? Hüseyin Soylu kimdir? Kaç yaşında, neden öldü? Nereli?Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları 7 Ağustos 2021 Cumartesi | Çılgın Sayısal Loto Sonuç sorgulama ekranı 2021 | Şanslı numaralar belli oldu7 Ağustos 2021 Cumartesi Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Bugünkü korona tablosu | Vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?Süleyman Soylu'nun acı günü... Amcası Hüseyin Soylu hayatını kaybettiSon dakika | Fenerbahçe bir transferi daha açıkladı: Min-Jae Kim İstanbul'a geliyor
İstanbul25 °C
  1. HABERLER
  2. BİYOGRAFİ
  3. Süleyman Soylu'nun amcası kim? Hüseyin Soylu kimdir? Kaç yaşında, neden öldü? Nereli?

Süleyman Soylu'nun amcası kim? Hüseyin Soylu kimdir? Kaç yaşında, neden öldü? Nereli?

Süleyman Soylu'nun amcasının hayatını kaybetmesi sonucu "Süleyman Soylu'nun amcası kim? Hüseyin Soylu kimdir? Kaç yaşında, neden öldü? Nereli?" soruları gündeme oturdu.

Süleyman Soylu'nun amcası kim? Hüseyin Soylu kimdir? Kaç yaşında, neden öldü? Nereli?

Süleyman Soylu'nun amcası Hüseyin Soylu 7 Ağustos 2021 tarihinde sabaha karşı kanser nedeniyle tedavi edildiği hastanede hayatını kaybetti. Acı haberin ardından Süleyman Soylu'nun amcası kim? Hüseyin Soylu kimdir? Kaç yaşında, neden öldü? Nereli? soruları merak konusu oldu. İşte detaylar...

SÜLEYMAN SOYLU'NUN AMCASI KİM? HÜSEYİN SOYLU KİMDİR? KAÇ YAŞINDA, NEDEN ÖLDÜ? NERELİ?

Hüseyin Soylu 1946 yılında Trabzon, Of ilçesinde doğdu. Uzun süredir kanserle mücadele eden Soylu 7 Ağustos 2021 tarihinde hayatını kaybetti. Amca Hüseyin Soylu'nun cenazesinin, yarın öğle vakti Gaziosmanpaşa Merkez Camisi'nde kılınacak namazın ardından Eyüp Sultan Mezarlığı'nda toprağa verileceği belirtildi.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT