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Süleyman Soylu'nun annesi kimdir? Servet Soylu kimdir? Kaç yaşında, neden öldü?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama Süleyman Soylu'nun annesi Servet Soylu'nun hayatını kaybettiğini duyurdu. Peki Süleyman Soylu'nun annesi kimdir? Servet Soylu kimdir? Kaç yaşında, neden öldü? İşte detaylar...

Süleyman Soylu'nun annesi kimdir? Servet Soylu kimdir? Kaç yaşında, neden öldü?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, annesinden gelen acı haberle sarsıldı. Bakan Soylu'nun annesi tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Acı haberi veren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca," İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu Beyefendi’nin muhterem anneleri Hakkın rahmetine kavuştu. Merhumeye Allah'tan rahmet, Süleyman Bey kardeşimize ve ailesine sabırlar diliyorum." dedi.

SÜLEYMAN SOYLU'NUN ANNESİ KİMDİR? SERVET SOYLU KİMDİR? KAÇ YAŞINDA, NEDEN ÖLDÜ?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesinin adı Servet Soylu'dur. Servet Soylu koronavirüs salgını nedeniyle tedavi görüyordu. Kaç yaşında ve neden öldüğüne ilişkin detaylı bir açıklama yapılmadı.

Öte yandan Servet Soylu, geçtiğimiz aylarda Koronavirüs tedavisi gördüğü İstanbul'daki bir hastanede durumunun ağırlaşması üzerine yoğun bakıma alınmıştı.

Tayfun Altuntaş
Editör
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