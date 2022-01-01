Sülfamit ne demek, TDK'ya göre Sülfamit kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Sülfamit ne demek? Sülfamit TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi sülfamit kelimesi. Peki sülfamit ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre sülfamit nedir, sülfamit kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

SÜLFAMİT NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Sülfamit kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Sülfamit kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre sülfamit kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Mikroplara karşı etkili olan azotlu ve kükürtlü organik birleşimlerin ortak adı

