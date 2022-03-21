Sulfata ne demek, TDK'ya göre Sulfata kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Sulfata ne demek? Sulfata TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi sulfata kelimesi. Peki sulfata ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre sulfata nedir, sulfata kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

SULFATA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Sulfata kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre sulfata kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kinin sülfatı ve genel olarak kinin tuzu



SULFATA CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Sizin sulfatalarınız tesir etmiyor. İçine nişasta karıştırıyorsunuz.

