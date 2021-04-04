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Sultanbeyli Belediye Spor, Düzce Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 3. Lig 4. Grup 29. hafta maçında Sultanbeyli Belediye Spor, Düzce Spor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

Sultanbeyli Belediye Spor, Düzce Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 3. Lig 4. Grup 29. hafta maçında Sultanbeyli Belediye Spor, Düzce Spor ile karşılaştı. maç 0-0 sona erdi. Sultanbeyli Belediye Spor ve Düzce Spor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 4. Grup'da 29. hafta maçında Sultanbeyli Belediye Spor sahasında Düzce Spor ile 01.04.2021 15:00'da karşılaştı. Sultanbeyli Gölet Futbol Stadı - İstanbul - Sultan stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Sultanbeyli Belediye Spor - Düzce Spor maçının skoru ne?

Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Sultanbeyli Gölet Futbol Stadı - İstanbul - Sultan stadyumunda oynanan maç 0-0 sona erdi.

Sultanbeyli Belediye Spor  Düzce Spor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Sultanbeyli Gölet Futbol Stadı - İstanbul - Sultan

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
01.04.2021 15:00

Sultanbeyli Belediye Spor Düzce Spor Maçının Hakemleri
Erkan Engin(hakem), Fatih Pazı(1. Yardımcı Hakem), Murat Şimşek(2. Yardımcı Hakem), Bahadır İleri(dördüncü Hakem)

SULTANBEYLİ BELEDİYE SPORSultanbeyli Belediye Spor

Sultanbeyli Belediye Spor İlk 11
53. Burak Kapan, 3. Salih Gevençli, 11. Samet Bulut, 26. Sinan Altınel, 32. Barış Dillioğlu, 39. Fatih Özçelik, 52. Muhammet Enes Erdem, 55. İskender Can, 58. Safa Yıldırım, 77. Nurullah Serbest, 80. Bülent Kocabey

Yedekler
33. Ahmet Çolak, 12. Emrah Bedir, 22. Emrah Günden, 29. Muhammet Yusuf Ocak, 61. Uğurcan Arslantürk, 70. Anıl Mercan, 98. Muhammet Ali Semiz

Teknik Sorumlu
Besim Durmuş

Goller
{homeGoal}

Kartlar
Sarı Kart Fatih Özçelik 22.dk, Sarı Kart Salih Gevençli 70.dk, Sarı Kart Nurullah Serbest 62.dk

Oyundan Çıkanlar
Bülent Kocabey 46.dk, Fatih Özçelik 46.dk

Oyuna Girenler
Emrah Bedir 46.dk, Muhammet Yusuf Ocak 46.dk

DÜZCE SPORDüzce Spor

Düzce Spor İlk 11
98. Orhan Erdoğan, 40. Oğulcan Şahin, 30. Adem Doğan, 28. Onur Demir, 81. Enver Ayyıldız, 6. Osman Boz, 22. Bilal Gülden, 10. Yusuf Akyel, 27. Mutlu Güler, 7. Metin Sevinç, 9. Malik Karaahmet

Yedekler
1. Furkan Kaçar, 4. Osman Keçelioğlu, 26. Semih Ceylan, 5. Ebu Sıddık Çelik, 19. Muhammet Ensar Uzun, 20. Barış Bozdilki, 17. Ömer Faruk Sezgin

Teknik Sorumlu
Osman Özdemir

Goller
{awayGoal}

Kartlar
Sarı Kart Ebu Sıddık Çelik 83.dk, Sarı Kart Muhammet Ensar Uzun 85.dk

Oyundan Çıkanlar
Metin Sevinç 65.dk, Mutlu Güler 65.dk, Osman Boz 57.dk

Oyuna Girenler
Ömer Faruk Sezgin 65.dk, Muhammet Ensar Uzun 65.dk, Ebu Sıddık Çelik 57.dk

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Adıyaman 1954 SK281311435215014
2Bursa Yıldırımspor27147635204915
3Düzcespor27147640264914
468 Aksaray Belediyespor27146732184814
51954 Kelkit Bld.Spor2812972821457
652 Orduspor FK27912638243914
7Bayrampaşa27116103829399
8Siirt İl Özel İdare289811223835-16
9Alanya Kestelspor278109303134-1
10Modafen279612303333-3
11Kırıkkale Büyük Anadoluspor279612344033-6
12Bergama Belediyespor277119293332-4
13Karaköprü Belediyespor276129333730-4
14Kozan Spor FK2761110182429-6
15Sultanbeyli Bld.288515213429-13
16Silivrispor2861111233929-16
17Muğlaspor2731014213919-18

Fikstür

01.04.0021Modafen2-1Bayrampaşa
01.04.0021Kozan Spor FK2-3Adıyaman 1954 SK
01.04.0021Sultanbeyli Bld.0-0Düzcespor
01.04.0021Kırıkkale Büyük Anadoluspor1-0Siirt İl Özel İdare
01.04.0021Bergama Belediyespor1-1Karaköprü Belediyespor
01.04.00211954 Kelkit Bld.Spor0-0Kestelspor
01.04.0021Muğlaspor0-0Silivrispor
01.04.002168 Aksaray Belediyespor0-1Bursa Yıldırımspor
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