Sultanbeyli Belediye Spor, Düzce Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 3. Lig 4. Grup 29. hafta maçında Sultanbeyli Belediye Spor, Düzce Spor ile karşılaştı. maç 0-0 sona erdi. Sultanbeyli Belediye Spor ve Düzce Spor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 4. Grup'da 29. hafta maçında Sultanbeyli Belediye Spor sahasında Düzce Spor ile 01.04.2021 15:00'da karşılaştı. Sultanbeyli Gölet Futbol Stadı - İstanbul - Sultan stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki Sultanbeyli Belediye Spor - Düzce Spor maçının skoru ne? Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Sultanbeyli Gölet Futbol Stadı - İstanbul - Sultan stadyumunda oynanan maç 0-0 sona erdi. Sultanbeyli Belediye Spor Düzce Spor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ

Sultanbeyli Gölet Futbol Stadı - İstanbul - Sultan



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

01.04.2021 15:00



Sultanbeyli Belediye Spor Düzce Spor Maçının Hakemleri

Erkan Engin(hakem), Fatih Pazı(1. Yardımcı Hakem), Murat Şimşek(2. Yardımcı Hakem), Bahadır İleri(dördüncü Hakem)

Sultanbeyli Belediye Spor

Sultanbeyli Belediye Spor İlk 11

53. Burak Kapan, 3. Salih Gevençli, 11. Samet Bulut, 26. Sinan Altınel, 32. Barış Dillioğlu, 39. Fatih Özçelik, 52. Muhammet Enes Erdem, 55. İskender Can, 58. Safa Yıldırım, 77. Nurullah Serbest, 80. Bülent Kocabey



Yedekler

33. Ahmet Çolak, 12. Emrah Bedir, 22. Emrah Günden, 29. Muhammet Yusuf Ocak, 61. Uğurcan Arslantürk, 70. Anıl Mercan, 98. Muhammet Ali Semiz



Teknik Sorumlu

Besim Durmuş



Goller

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Kartlar

Sarı Kart Fatih Özçelik 22.dk, Sarı Kart Salih Gevençli 70.dk, Sarı Kart Nurullah Serbest 62.dk



Oyundan Çıkanlar

Bülent Kocabey 46.dk, Fatih Özçelik 46.dk



Oyuna Girenler

Emrah Bedir 46.dk, Muhammet Yusuf Ocak 46.dk

Düzce Spor

Düzce Spor İlk 11

98. Orhan Erdoğan, 40. Oğulcan Şahin, 30. Adem Doğan, 28. Onur Demir, 81. Enver Ayyıldız, 6. Osman Boz, 22. Bilal Gülden, 10. Yusuf Akyel, 27. Mutlu Güler, 7. Metin Sevinç, 9. Malik Karaahmet



Yedekler

1. Furkan Kaçar, 4. Osman Keçelioğlu, 26. Semih Ceylan, 5. Ebu Sıddık Çelik, 19. Muhammet Ensar Uzun, 20. Barış Bozdilki, 17. Ömer Faruk Sezgin



Teknik Sorumlu

Osman Özdemir



Goller

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Kartlar

Sarı Kart Ebu Sıddık Çelik 83.dk, Sarı Kart Muhammet Ensar Uzun 85.dk



Oyundan Çıkanlar

Metin Sevinç 65.dk, Mutlu Güler 65.dk, Osman Boz 57.dk



Oyuna Girenler

Ömer Faruk Sezgin 65.dk, Muhammet Ensar Uzun 65.dk, Ebu Sıddık Çelik 57.dk

Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Adıyaman 1954 SK 28 13 11 4 35 21 50 14 2 Bursa Yıldırımspor 27 14 7 6 35 20 49 15 3 Düzcespor 27 14 7 6 40 26 49 14 4 68 Aksaray Belediyespor 27 14 6 7 32 18 48 14 5 1954 Kelkit Bld.Spor 28 12 9 7 28 21 45 7 6 52 Orduspor FK 27 9 12 6 38 24 39 14 7 Bayrampaşa 27 11 6 10 38 29 39 9 8 Siirt İl Özel İdare 28 9 8 11 22 38 35 -16 9 Alanya Kestelspor 27 8 10 9 30 31 34 -1 10 Modafen 27 9 6 12 30 33 33 -3 11 Kırıkkale Büyük Anadoluspor 27 9 6 12 34 40 33 -6 12 Bergama Belediyespor 27 7 11 9 29 33 32 -4 13 Karaköprü Belediyespor 27 6 12 9 33 37 30 -4 14 Kozan Spor FK 27 6 11 10 18 24 29 -6 15 Sultanbeyli Bld. 28 8 5 15 21 34 29 -13 16 Silivrispor 28 6 11 11 23 39 29 -16 17 Muğlaspor 27 3 10 14 21 39 19 -18

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