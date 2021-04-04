Sultanbeyli Belediye Spor, Düzce Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
TFF 3. Lig 4. Grup 29. hafta maçında Sultanbeyli Belediye Spor, Düzce Spor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 3. Lig 4. Grup 29. hafta maçında Sultanbeyli Belediye Spor, Düzce Spor ile karşılaştı. maç 0-0 sona erdi. Sultanbeyli Belediye Spor ve Düzce Spor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 3. Lig 4. Grup'da 29. hafta maçında Sultanbeyli Belediye Spor sahasında Düzce Spor ile 01.04.2021 15:00'da karşılaştı. Sultanbeyli Gölet Futbol Stadı - İstanbul - Sultan stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Peki Sultanbeyli Belediye Spor - Düzce Spor maçının skoru ne?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Sultanbeyli Gölet Futbol Stadı - İstanbul - Sultan stadyumunda oynanan maç 0-0 sona erdi.
Sultanbeyli Belediye Spor Düzce Spor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın
STADYUM BİLGİSİ
Sultanbeyli Gölet Futbol Stadı - İstanbul - Sultan
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
01.04.2021 15:00
Sultanbeyli Belediye Spor Düzce Spor Maçının Hakemleri
Erkan Engin(hakem), Fatih Pazı(1. Yardımcı Hakem), Murat Şimşek(2. Yardımcı Hakem), Bahadır İleri(dördüncü Hakem)
Sultanbeyli Belediye Spor İlk 11
53. Burak Kapan, 3. Salih Gevençli, 11. Samet Bulut, 26. Sinan Altınel, 32. Barış Dillioğlu, 39. Fatih Özçelik, 52. Muhammet Enes Erdem, 55. İskender Can, 58. Safa Yıldırım, 77. Nurullah Serbest, 80. Bülent Kocabey
Yedekler
33. Ahmet Çolak, 12. Emrah Bedir, 22. Emrah Günden, 29. Muhammet Yusuf Ocak, 61. Uğurcan Arslantürk, 70. Anıl Mercan, 98. Muhammet Ali Semiz
Teknik Sorumlu
Besim Durmuş
Goller
{homeGoal}
Kartlar
Sarı Kart Fatih Özçelik 22.dk, Sarı Kart Salih Gevençli 70.dk, Sarı Kart Nurullah Serbest 62.dk
Oyundan Çıkanlar
Bülent Kocabey 46.dk, Fatih Özçelik 46.dk
Oyuna Girenler
Emrah Bedir 46.dk, Muhammet Yusuf Ocak 46.dk
Düzce Spor İlk 11
98. Orhan Erdoğan, 40. Oğulcan Şahin, 30. Adem Doğan, 28. Onur Demir, 81. Enver Ayyıldız, 6. Osman Boz, 22. Bilal Gülden, 10. Yusuf Akyel, 27. Mutlu Güler, 7. Metin Sevinç, 9. Malik Karaahmet
Yedekler
1. Furkan Kaçar, 4. Osman Keçelioğlu, 26. Semih Ceylan, 5. Ebu Sıddık Çelik, 19. Muhammet Ensar Uzun, 20. Barış Bozdilki, 17. Ömer Faruk Sezgin
Teknik Sorumlu
Osman Özdemir
Goller
{awayGoal}
Kartlar
Sarı Kart Ebu Sıddık Çelik 83.dk, Sarı Kart Muhammet Ensar Uzun 85.dk
Oyundan Çıkanlar
Metin Sevinç 65.dk, Mutlu Güler 65.dk, Osman Boz 57.dk
Oyuna Girenler
Ömer Faruk Sezgin 65.dk, Muhammet Ensar Uzun 65.dk, Ebu Sıddık Çelik 57.dk
Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Adıyaman 1954 SK
|28
|13
|11
|4
|35
|21
|50
|14
|2
|Bursa Yıldırımspor
|27
|14
|7
|6
|35
|20
|49
|15
|3
|Düzcespor
|27
|14
|7
|6
|40
|26
|49
|14
|4
|68 Aksaray Belediyespor
|27
|14
|6
|7
|32
|18
|48
|14
|5
|1954 Kelkit Bld.Spor
|28
|12
|9
|7
|28
|21
|45
|7
|6
|52 Orduspor FK
|27
|9
|12
|6
|38
|24
|39
|14
|7
|Bayrampaşa
|27
|11
|6
|10
|38
|29
|39
|9
|8
|Siirt İl Özel İdare
|28
|9
|8
|11
|22
|38
|35
|-16
|9
|Alanya Kestelspor
|27
|8
|10
|9
|30
|31
|34
|-1
|10
|Modafen
|27
|9
|6
|12
|30
|33
|33
|-3
|11
|Kırıkkale Büyük Anadoluspor
|27
|9
|6
|12
|34
|40
|33
|-6
|12
|Bergama Belediyespor
|27
|7
|11
|9
|29
|33
|32
|-4
|13
|Karaköprü Belediyespor
|27
|6
|12
|9
|33
|37
|30
|-4
|14
|Kozan Spor FK
|27
|6
|11
|10
|18
|24
|29
|-6
|15
|Sultanbeyli Bld.
|28
|8
|5
|15
|21
|34
|29
|-13
|16
|Silivrispor
|28
|6
|11
|11
|23
|39
|29
|-16
|17
|Muğlaspor
|27
|3
|10
|14
|21
|39
|19
|-18
Fikstür
|01.04.0021
|Modafen
|2-1
|Bayrampaşa
|01.04.0021
|Kozan Spor FK
|2-3
|Adıyaman 1954 SK
|01.04.0021
|Sultanbeyli Bld.
|0-0
|Düzcespor
|01.04.0021
|Kırıkkale Büyük Anadoluspor
|1-0
|Siirt İl Özel İdare
|01.04.0021
|Bergama Belediyespor
|1-1
|Karaköprü Belediyespor
|01.04.0021
|1954 Kelkit Bld.Spor
|0-0
|Kestelspor
|01.04.0021
|Muğlaspor
|0-0
|Silivrispor
|01.04.0021
|68 Aksaray Belediyespor
|0-1
|Bursa Yıldırımspor