Sultanbeyli'de kadın cinayeti! Oğlu babasının saldırısından kaçarak kurtuldu

Mimarsinan Mahallesi Ersin Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın 3. katında akşam saatlerinde meydana gelen olayda, Adnan isimli şahıs karısını bıçaklayarak öldürdükten sonra kendini de yaraladı.

KÜÇÜK ÇOCUK POLİS MERKEZİNE KAÇARAK KURTULDU

Evin 15 yaşındaki oğlu ise babasının saldırısından kaçarak kurtulmayı başardı. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri olay yerine şerit çekerek güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı Adnan S. ise hastaneye kaldırıldı.

O ANLARA CANLI TANIKLIK EDEN YAŞLI KADIN ŞOKA GİRDİ

Evde bulunan bir yaşlı kadın ise şoka girdi. Şoka giren kadını 112 sağlık ekipler hastaneye götürdü.