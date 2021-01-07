Sultanbeyli'de kadın cinayeti! Oğlu babasının saldırısından kaçarak kurtuldu
İstanbul Sultanbeyli'de psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Adnan S., eşi Hatice S.'yi bıçaklayarak öldürdükten sonra intihar etmek isterken kendini yaraladı. Baba o sırada evde bulunan oğluna saldıracağı sırada oğlu polis merkezine kaçarak kurtuldu.
Mimarsinan Mahallesi Ersin Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın 3. katında akşam saatlerinde meydana gelen olayda, Adnan isimli şahıs karısını bıçaklayarak öldürdükten sonra kendini de yaraladı.
KÜÇÜK ÇOCUK POLİS MERKEZİNE KAÇARAK KURTULDU
Evin 15 yaşındaki oğlu ise babasının saldırısından kaçarak kurtulmayı başardı. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri olay yerine şerit çekerek güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı Adnan S. ise hastaneye kaldırıldı.
O ANLARA CANLI TANIKLIK EDEN YAŞLI KADIN ŞOKA GİRDİ
Evde bulunan bir yaşlı kadın ise şoka girdi. Şoka giren kadını 112 sağlık ekipler hastaneye götürdü.