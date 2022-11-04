Sultanbeyli’de kaldığı bakımevinde yedi elma yüzünden hayatını kaybetmiş! Bakanlık harekete geçti!

Sultanbeyli'de özel bir engelli bakım merkezinde kalan Oğuzhan isimli gencin yediği elma yüzünden hayatını kaybetmesi sonrası Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı harekete geçti.

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Sultanbeyli’de kaldığı bakımevinde yedi elma yüzünden hayatını kaybetmiş! Bakanlık harekete geçti!

Sultanbeyli'de yaşanan olayda iddiaya göre bir engelli bakım merkezinde kalan otizmli Oğuz Sercan Şevker, yediği elma nedeniyle nefessiz kalarak yoğun bakıma alındı. Şevker, hastaneye kaldırıldıktan 12 gün sonra hayatını kaybetti.

Sultanbeyli’de kaldığı bakımevinde yedi elma yüzünden hayatını kaybetmiş! Bakanlık harekete geçti!

BAKIMEVİ KAPATILDI

Aile ve Sosyal Hizmet Bakanlığı konuya ilişkin açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada, "Basında yer alan ve 20 Ekim'de İstanbul'da özel bir engeli bakım merkezinde bakım altında iken, yediği elmanın nefes borusuna kaçması sonucu yoğun bakıma kaldırılan ve sonrasında vefat eden engelli bireyin ölümü ile ilgili, söz konusu kurumun ihmali olup olmadığının idari olarak soruşturması tamamlanıncaya kadar, özel engelli bakım merkezi ile ilgili olarak kapatılma süreci başlamış, il müdürlüğümüze bu yönde gerekli talimatlar verilmiştir. Kurumda bakım altında olan engelliler İstanbul'da bulunan farklı bakım merkezlerine yerleştirilecek ve bakımlarında herhangi bir aksama yaşanmayacaktır" ifadelerine yer verildi.

Sultanbeyli’de kaldığı bakımevinde yedi elma yüzünden hayatını kaybetmiş! Bakanlık harekete geçti!

NE OLMUŞTU?

İddiaya göre, 7 yıldırSultanbeyli'de özel engelli bakım merkezinde kalan Oğuz Srecan Şevker, elma yerken nefessiz kaldı. Şevker'e ilk müdahale bakımevinde yapıldı. Oğuz Sercan Şevker ardından özel bir hastaneye kaldırıldı. 12 gün yoğun bakımda kalan Şevker, dün gece hayatını kaybetti. Çocuklarının ölümünde ihmal olduğunu öne süren aile suç duyurusunda bulundu.

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