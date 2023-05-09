Sultanbeyli’de korkunç kaza! Virajı alamayan beton mikseri devrildi!

Sultanbeyli'de inşaat alanına giden Sürücü Emre Ç. kullandığı beton mikseri virajı alamayarak yol kenarına devrildi.

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Sultanbeyli’de korkunç kaza! Virajı alamayan beton mikseri devrildi!

Sultanbeyli'de inşaat alanına giden beton mikseri virajı alamayıp devrildi. Yaralanan şoför hastaneye kaldırıldı.

Sultanbeyli’de korkunç kaza! Virajı alamayan beton mikseri devrildi!

İHBAR ÜZERİNE KAZA YERİNE GELEN SAĞLIK EKİPLERİ YARALI SÜRÜCÜYE MÜDAHELE ETTİ

Kaza, Sultanbeyli Orhangazi Mahallesi'nde saat 11.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, inşaat alanına giden beton mikseri virajı alamayıp devrildi. Sürücü Emre Ç. ise kaza sonucu yaralandı. Olayı görenler itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler yaralı sürücüyü hastaneye kaldırdı.

Sultanbeyli’de korkunç kaza! Virajı alamayan beton mikseri devrildi!

İnşaat çalışanı İsmail Keleş, "Beton mikseri şu kavşaktan gelirken hızını alamadı ve devrildi. Yaralı şoför kardeşimiz ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kolunda ve bacağında kırık olduğunu düşünüyorum. Geçmiş olsun" dedi.

KAYNAK: İHA

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