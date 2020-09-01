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  3. Sultanbeyli'de silahlı kavga! Kayınpeder, damadını öldürdü

Sultanbeyli'de silahlı kavga! Kayınpeder, damadını öldürdü

İstanbul Sultanbeyli'de daha önce bıçakladığı ve tartıştığı eşini evine getirmek isteyen damat Kuzey Fırat A. ile kayınpederi arasında çıkan silahlı kavgada Fırat A. hayatını kaybetti.

Sultanbeyli'de silahlı kavga! Kayınpeder, damadını öldürdü

Olay, Sultanbeyli Fatih Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre tartıştığı ve daha önceden bıçakla yaraladığı eşini eve geri getirmek isteyen Kuzey Fırat A., kayınpederinin evine gitti. Kayınpeder Ayhan B. kızını geri göndermeyeceğini söyleyince Kuzey Fırat A. ile arasında tartışma yaşandı. Tartışma esnasında silahına davranan damat Kuzey Fırat, silahıyla birkaç el havaya ateş açtı. Kayınpeder Ayhan B. de kendi silahıyla ateş açarak karşılık verdi. Olayda kurşunun hedefi olan damat ağır yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Kuzey Fırat A. hastanede hayatını kaybederken kayınpeder Ayhan B. gözaltına alındı.

Tayfun Altuntaş
Editör


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