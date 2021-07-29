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  3. Sultangazi'de 2 binada çökme tehlikesi!

Sultangazi'de 2 binada çökme tehlikesi!

Sultangazi'de bulunan 2 bina akşam saatlerinde duyulan sesler ve çatlaklar nedeniyle boşaltıldı. Binada oturan vatandaşlar otele yerleştirildi.

Sultangazi'de 2 binada çökme tehlikesi!

İncelemeler sonucunda inşaat çalışması yapımı sırasında 5 katlı binanın temelinin altının boşaldığı görüldü. İki binada oturanlar tedbir amaçlı olarak Sultangazi Belediyesi tarafından otele yerleştirildi. Uğur Mumcu Mahallesi 2323 Sokak'ta saat 22.00 sıralarında yaşanan olayda 5 katlı binadan sesler geldiğini ve çatlaklar oluştuğunu gören bina sakinleri panikle dışarı çıktı. Bitişiğinde bulunan binada da aynı seslerin duyulması üzerine iki bina tahliye edildi. 

Sultangazi'de 2 binada çökme tehlikesi!

BİNANIN TEMELİ BOŞALTILMIŞ

Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yapılan incelemelerin ardından 28 numaralı binanın yanında bulunan boş arsada yapılan temel kazma çalışması sırasında binanın temelinin altının boşaltıldığı ve binada bu yüzden çökme riski oluştuğu söylendi.

BELEDİYE TARAFINDAN OTELE YERLEŞTİRİLDİLER

Olay yerine gelen Sultangazi Belediyesi'ne bağlı ekipler iki binada yaptıkları incelemelerin ardından tedbir amaçlı olarak iki binanın boşaltılmasını ve bina sakinlerinin otele yerleştirilmesine karar verdi. Binaların akıbeti ise yapılacak olan çalışmaların ardından belirlenecek. 

Sultangazi'de 2 binada çökme tehlikesi!

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