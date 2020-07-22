Sultangazi'de hafriyat kamyonu dehşet saçtı: 6 araç hurda yığınına döndü
İstanbul Sultangazi'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafriyat kamyonu 6 araca çaptı. Kamyon önüne sürüklediği araçla bir binanın duvarına çarparak durabildi. Kaza nedeniyle ortalık savaş alanına dönerken şans eseri ölen olmadı. Öte yandan kaza anı anbean kameralara yansıdı.
Sultangazi'de sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafriyat kamyonu çarptığı 6 aracı hurda yığınına döndürdü. Saat 11.00 sıralarında meydana gelen kazada yokuş aşağı inen hafriyat kamyonu süratli bir şekilde 6 araca çarptı. Önüne kattığı bir araçla birlikte bina duvarına çarparak durabildi. Kazada ölen olmazken kamyon sürücüsü yaralandı. Feci kaza güvenlik kameralarına anbean yansırken, polisin olay yerinde incelemesi sürüyor.
Ayrıntılar gelecek...