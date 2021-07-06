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Sülü isminin anlamı nedir, Sülü ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Sülü isminin anlamı; Süleyman adının bozulmuş biçimi demektir. Bu içeriğimizde Sülü isminin özellikleri, isim analizi, kader sayısı, Sülü isminin Kuran’da geçip geçmediği,  isminin kökeni, cinsiyeti, harf sayısı ve rengi gibi bir çok araştırmayı sizler için yayınlıyoruz.

Sülü isminin anlamı nedir, Sülü ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Sülü isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Sülü ismi ne demek, Sülü ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor. 

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Sülü isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Sülü İsminin anlamı nedir? TDK Sülü anlamı:

Sülü isminin anlamı hakkında TDK sözlüğünde bilgi yer almamaktadır. Başka kaynaklarda ise Süleyman adının bozulmuş biçimi şeklinde geçmektedir. 

Sülü İsmi Kuranda geçiyor mu?

Sülü ismi Kuran'da geçmemektedir. 

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Sülü isminin kökeni:

Sülü ismi Türkçe kökenli bir isimdir. Türkiye'de Sülü ismini kullanan sadece 6 kişi bulunmaktadır.

Sülü isminin cinsiyeti:

Erkek ismi olarak kullanılmaktadır.

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Sülü isminin rengi:

Kuşkonmaz

Sülü ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 4 harf bulunmaktadır.

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Sülü isminin Harf Analizi Nedir ?

Sülü ismi 4 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

S : Güçlü/üretken, hayalci, sevilen

Ü : Temkinli, ertelemeci, şanslı

L : Sanatsal, naif, yetenekli

Ü : Temkinli, ertelemeci, şanslı

Sülü isminin Numerolojisi Kaçtır?

Sülü ismi 4 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

S : 22

Ü : 26

L : 15

Ü : 26

= 89 Sülü İsminin Numeroloji Toplamı 89’dir.

Sülü ismi 4 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Sülü isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

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Sülü isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

S: 1   Ü: 3   L: 3   Ü: 3 = 10

1 0 = 1 Kader sayısıdır

Sülü isminin 1 kader sayısına göre kişilik özellikleri

1 – İstiklalinden, hürriyetinden asla taviz vermez. Yaratıcılığının yanında kişisel egosuda da yüksektir. Kendine çok düşkündür. Liderlik vasıfları her zaman öndedir. Hırslıdır ve iş hayatında aşırılıktan kaçınmalıdır. Aceleci ve otoriter davranmaktan uzak durmalılar.

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