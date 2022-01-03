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Sumak ne demek, TDK'ya göre Sumak kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Sumak kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Sumak ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Sumak nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Sumak kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Sumak ne demek, TDK'ya göre Sumak kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Sumak ne demek? Sumak TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi sumak kelimesi. Peki sumak ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre sumak nedir, sumak kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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SUMAK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Sumak kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Sumak kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre sumak kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Antep fıstığıgillerden, sıcak bölgelerde yetişen, kabuğu hekimlikte, yaprakları dericilikte kullanılan bir ağaç (Rhus coriaria)
- Bu ağacın, ekşilik vermek için dövülerek yemeklere katılan mercimeğe benzeyen meyvesi

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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