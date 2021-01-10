Sumudica depremi! Gaziantep FK ayrılığı resmen duyurdu

Gaziantep FK Rumen teknik adam Sumudica ile yollarını ayırdığını açıkladı.

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NE OLMUŞTU?

Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, dün takımdaki geleceğiyle ilgili konuştu.

Sumudica "Sezon sonuna kadar burada kalacağım. Bana saygı duymayan insanlarla çalışmam. Bana yapılan teklifi hakaret olarak algılıyorum" dedi.

Demir Grup Sivasspor'a 2-1 kaybettikleri karşılaşmanın ardından cezası nedeniyle stadyum dışında açıklamalarda bulunan Sumudica "Problem bu değil, ama nasıl kaybettiğimiz önemli. Kenan'ın yüzde 100 penaltı pozisyonu vardı, verilmedi. Attıkları ilk golde hem Oğuz'a hem de Muhammet'e iki kere faul vardı." diyerek Sivasspor'u tebrik etti. Sumudica, "Maçı kazandılar ama Sivasspor'un hiç kimsenin yardımına ihtiyacı yok. Şu ana kadar iyi bir lig çıkarttık. Ama bir şeye değinmek istiyorum, sosyal medyadan benim hakkımda konuşulan çok fazla şeyler oldu. Benim paranın peşinden koştuğum söyleniyor. Bütün Türkiye'nin bilmesini istiyorum, bu gerçek değil, doğru değil. Eğer paranın peşinden koşsaydım şu an başka yerde, başka takımın hocası olurdum" diye konuştu.

Maçtan önce herkesin karşılaşmaya konsantre olması gerekirken kulübünün kendisine daha iyi bir ücretle yeni kontrat teklif ettiğinin söylendiğini ve bunun doğru olmadığın dile getiren Sumudica, şunları kaydetti:

"Başkanımla dün bir toplantı yaptık, başkanımız benden maaşımdan yüzde 10 indirim istedi. Bunu kabul edemeyeceğim. Ben oyuncularıma özel maçlar için cebimden 80 bin Euro prim dağıttım, bunu memnuniyetle verdim. Kendim açıkladım bu primleri. Benim verdiğim primleri başkanımız kulüp için de istedi. 'Oyunculara veriyorsun da neden kulübe vermiyorsun' dedi. Bu şekilde devam etmemiz zor. Ben onların teklifine henüz bir cevap vermedim. Odama geldiler, daha sonra maaşıma zam yapmayı teklif ettiler. Ekibim yabancı, biz Türk değiliz dışarıdan geldik. 80 bin Euro artırıma gittiler daha sonra. Bu 80 bin Euro'yu sekiz kişiye bölmem istendi. Benim maaşım sadece 600 bin avro, bütün Türkiye'nin bilmesini istiyorum."

Rumen teknik adam, Süper Lig'de geçen hafta puan cetvelinde birinci sıraya yükseldiklerini anımsatarak, "Şimdi takımımız üçüncü sırada, başarı yakalamış bir hocaya bunun yapılmasını anlayamıyorum. Bunu bütün Türkiye’nin bilmesini istedim" ifadelerini kullandı.

Türkiye'de kalmaya devam etmek istediğini vurgulayan Sumudica "Türkiye’de çalışmaya devam etmek istiyorum, bu ülkeyi seviyorum. Sezon sonuna kadar kalacağım burada. Bana saygı duymayan insanlarla çalışmam. Çünkü bana saygı göstermiyorlar" dedi.

Bir basın mensubunun, "Para problem değil diyor, ancak bütün konuşmalar parayla ilgili. Prim verdim diyor, kulüp prim vermedi diyor" ifadeleri üzerine Sumudica, "Takım küme mi düşüyor yani. Benim yaptıklarım ortada. Benim başarımın ödülü bu mu? Maaşımın yüzde 10 düşürülmesi. Eğer size maaşınızı düşürme teklifi gelseydi siz işinize devam eder miydiniz?" diye konuştu.

Arabistan'dan teklif gelip gelmediğinin sorulması üzerine ise Sumudica, şunları aktardı:

"Bana yapılan bu teklifi hakaret olarak kabul ediyorum. Ben sezon sonuna kadar burada kalacağım, sezon sonundan sonra ne olur bilmem. Kontratım sezon sonunda bitiyor. Bir başkanın 'oyunculara para veriyorsun, kulübe de para ver' demesini anlamıyorum. Evet Arabistan'dan teklif vardı ama ben bu teklifi reddettim."

Marius Sumudica, konuşmasının sonunda, "Eşimi arayacağım, bana para göndermesini söyleyeceğim." demesi üzerine bir basın mensubu "Şu an parası yok mu?" diye sordu, Sumudica, "Kulübe yardım edeceğim." yanıtını verdi.

Sumudica açıklamalarının tepki çekmesi üzerine bugün şu açıklamayı yaptı.

Sumudica, yaptığı yazılı açıklamada, Gaziantep ailesine karşı her zaman büyük bir bağı olduğunu, sözleşmesinin bitmesine 4 ay kaldığını ifade etti.

Kontrat konusunda görüşmeye her zaman açık olduğunu aktaran Rumen teknik adam, şöyle devam etti:

"Son günler, benim için gerçekten çok zordu. Belki de teknik direktörlük kariyerimin en zor zamanlarıydı. Bu nedenle kendimi net şekilde ifade etmek istiyorum. Zor zamanlarda, futbolla ilgisi olmayan tartışmalar ve oyundan ihraç edilme dönemlerinde bile asla Gaziantep FK yönetimine ya da taraftarlarımıza karşı kötü niyetli ifadelerim olmamıştır, olamaz da. Bu kulübe ve şehre bağım çok yüksek. Bu yüzden hep bu aileyi savunmaya çalıştım, maçlarda daha agresif oldum ve hakemler tarafından oyundan atılarak acı çektim. Ekibimin her başarısından sonra çok saygı duyduğum Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin'den tebrik mesajları aldığım için her zaman büyük bir onur duydum. Şahin, bana şehri onurlandırdığımı ve Türk vatandaşı olmamı istediğini söyledi. Son birkaç gündür şehrin düşmanı imajının benim üzerimden yapılmasından dolayı ise son derece üzgünüm."