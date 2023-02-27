Sun Tae Kwon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sun Tae Kwon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sun Tae Kwon adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sun Tae Kwon Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sun Tae Kwon 11 Eylül 1984 tarihinde Gangneung şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 권순태 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sun Tae Kwon Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini HBR Sport yapmaktadır. Sun Tae Kwon, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kashima Antlers futbol takımında oynamaktadır. Kashima Antlers takımına 28 Ocak 2017 tarihinde katılmıştır. Sun Tae Kwon'nin Kashima Antlers ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Sun Tae Kwon Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sun Tae Kwon isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Sun Tae Kwon Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sun Tae Kwon futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2006 yılında Jeonbuk Hyundai

6 Aralık 2010 yılında Sangju Sangmu

10 Eylül 2012 yılında Jeonbuk Hyundai

28 Ocak 2017 yılında Kashima Antlers

Sun Tae Kwon Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sun Tae Kwon şuan Kashima Antlers takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Sun Tae Kwon Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Jeonju University (-2005)

Güney Kore takımında 1 numaralı formasıyla 3 Eylül 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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