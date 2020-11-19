Suna Yıldızoğlu, vefat eden babasının cenazesine internetten yapılan yayınla katılacak!

Ünlü tiyatro oyuncusu Suna Yıldızoğlu 3 gün önce babasının vefatıyla büyük üzüntü yaşamış ve bu haberi sosyal medya hesabından yayınladığı bir fotoğrafla duyurmuştu.

Türk tiyatrosunun usta isimlerinden Suna Yıldızoğlu'nun babası Patrick William Eady, 3 gün önce hayatını kaybetti. Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran oyuncu, "Babam... Bugün çok keyifliymiş... Sonra biraz evvel uykusunda bizden ayrıldı" dedi.

Bugün Twitter hesabından yeni bir paylaşım yapan Suna Yıldızoğlu, "Covid'den dolayı babamın cenaze töreni internet üzerinden yayınlanacak. 7 kardeşten sadece 1 tanesi katılabiliyor. Öbürleri (ben dahil) İngiltere'deki karantinadan dolayı böyle katılacağız. Buna da şükür diyoruz" dedi.