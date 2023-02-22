Sunday Akinmoladun kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sunday Akinmoladun Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sunday Akinmoladun adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Sunday Akinmoladun Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Sunday Akinmoladun 30 Aralık 1996 tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Sunday Akinmoladun Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Niger Tornadoes futbol takımında oynamaktadır. Niger Tornadoes takımına 1 Kasım 2021 tarihinde katılmıştır. Sunday Akinmoladun'nin Niger Tornadoes ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Sunday Akinmoladun Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Sunday Akinmoladun futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2020 yılında Bilinmiyor
1 Kasım 2021 yılında Niger Tornad.
Sunday Akinmoladun Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Sunday Akinmoladun şuan Niger Tornadoes takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.
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