Sunday Akleche kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sunday Akleche Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sunday Akleche adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Sunday Akleche Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Sunday Akleche 15 Şubat 1998 tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Sunday Akleche Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Shooting Stars Sports Club futbol takımında oynamaktadır. Shooting Stars Sports Club takımına 4 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Sunday Akleche'nin Shooting Stars Sports Club ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Sunday Akleche Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Sunday Akleche futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2015 yılında Lobi Stars
1 Temmuz 2020 yılında Katsina Utd.
4 Şubat 2022 yılında Shooting Stars
Sunday Akleche Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Sunday Akleche şuan Shooting Stars Sports Club takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.
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