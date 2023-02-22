Sunday Anthony kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sunday Anthony Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sunday Anthony adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Sunday Anthony Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Sunday Anthony 2 Şubat 2000 tarihinde Nigeria şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Sunday Anthony Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Sunday Anthony, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Plateau United FC futbol takımında oynamaktadır. Plateau United FC takımına 30 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Sunday Anthony'nin Plateau United FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Sunday Anthony Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Sunday Anthony futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
30 Temmuz 2019 yılında Plateau United
Sunday Anthony Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Sunday Anthony şuan Plateau United FC takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.
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