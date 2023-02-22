Sunday Anyanwu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sunday Anyanwu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Sunday Anyanwu kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Sunday Anyanwu ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.