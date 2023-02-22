Sunday Haruna kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sunday Haruna Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sunday Haruna adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Sunday Haruna Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Sunday Haruna {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Sunday Haruna Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Sunday Haruna, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Wikki Tourists futbol takımında oynamaktadır. Wikki Tourists takımına - tarihinde katılmıştır. Sunday Haruna'nin Wikki Tourists ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Sunday Haruna Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Sunday Haruna Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Sunday Haruna şuan Wikki Tourists takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.
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