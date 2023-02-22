Sunday İnemesit kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sunday İnemesit Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Sunday İnemesit kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Sunday İnemesit ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.