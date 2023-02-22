Sunday İnemesit kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sunday İnemesit Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sunday İnemesit adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Sunday İnemesit Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Sunday İnemesit {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Sunday İnemesit Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Enugu Rangers IFC futbol takımında oynamaktadır. Enugu Rangers IFC takımına 30 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Sunday İnemesit'nin Enugu Rangers IFC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Sunday İnemesit Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Sunday İnemesit futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Aralık 2021 yılında Dakkada FC
30 Eylül 2022 yılında Enugu Rangers
Sunday İnemesit Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Sunday İnemesit şuan Enugu Rangers IFC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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