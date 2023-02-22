Sunday İsrael kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sunday İsrael Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sunday İsrael adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Sunday İsrael Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Sunday İsrael {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Sunday İsrael Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Dakkada FC futbol takımında oynamaktadır. Dakkada FC takımına - tarihinde katılmıştır. Sunday İsrael'nin Dakkada FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Sunday İsrael Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Sunday İsrael Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Sunday İsrael şuan Dakkada FC takımında oynamakta ve 35 numaralı formayı giymektedir.
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