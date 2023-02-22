Sunday İsrael kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sunday İsrael Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Sunday İsrael kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Sunday İsrael ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.