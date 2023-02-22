Sunday Malomo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sunday Malomo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sunday Malomo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Sunday Malomo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Sunday Malomo 30 Ocak 1992 tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Sunday Ajigbade Malomo şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Sunday Malomo Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Bayelsa United futbol takımında oynamaktadır. Bayelsa United takımına - tarihinde katılmıştır. Sunday Malomo'nin Bayelsa United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Sunday Malomo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Sunday Malomo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Sunday Malomo şuan Bayelsa United takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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