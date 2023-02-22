Sunday Malomo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sunday Malomo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Sunday Malomo kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Sunday Malomo ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.