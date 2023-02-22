Sunday Odeh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sunday Odeh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sunday Odeh adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sunday Odeh Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sunday Odeh 19 Ocak 2000 tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Sunday Oche Odeh şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sunday Odeh Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Sunday Odeh, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Niger Tornadoes futbol takımında oynamaktadır. Niger Tornadoes takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Sunday Odeh'nin Niger Tornadoes ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Sunday Odeh Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sunday Odeh isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sunday Odeh Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sunday Odeh futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

30 Ocak 2018 yılında Midtjylland U19

31 Ocak 2020 yılında Ringköbing IF

31 Temmuz 2020 yılında Midtjylland U19

1 Ağustos 2020 yılında FCM Reserves

12 Mart 2021 yılında HB Tórshavn

1 Temmuz 2021 yılında FC Suduroy

31 Aralık 2021 yılında HB Tórshavn

1 Ocak 2022 yılında Niger Tornad.

Sunday Odeh Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sunday Odeh şuan Niger Tornadoes takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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