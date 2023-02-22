Sunday Okoh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sunday Okoh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sunday Okoh adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Sunday Okoh Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Sunday Okoh {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Sunday Okoh Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Nasarawa United futbol takımında oynamaktadır. Nasarawa United takımına 1 Aralık 2021 tarihinde katılmıştır. Sunday Okoh'nin Nasarawa United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Sunday Okoh Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Sunday Okoh futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2019 yılında Kada City
1 Aralık 2021 yılında Nasarawa United
Sunday Okoh Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Sunday Okoh şuan Nasarawa United takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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