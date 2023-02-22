Sunday Williams kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sunday Williams Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sunday Williams adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Sunday Williams Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Sunday Williams 9 Ağustos 1999 tarihinde Lagos şehrinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Sunday Williams Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Remo Stars FC futbol takımında oynamaktadır. Remo Stars FC takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Sunday Williams'nin Remo Stars FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Sunday Williams Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Sunday Williams futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2019 yılında Warri Wolves FC
1 Temmuz 2021 yılında Remo Stars FC
Sunday Williams Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Sunday Williams şuan Remo Stars FC takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.
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