Sung Dong Baek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sung Dong Baek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Sung Dong Baek kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Sung Dong Baek ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Sung Dong Baek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sung Dong Baek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Sung Dong Baek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sung Dong Baek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sung Dong Baek adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sung Dong Baek Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sung Dong Baek 13 Ağustos 1991 tarihinde Gwangju şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 백성동 şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sung Dong Baek Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Sung Dong Baek, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Pohang Steelers futbol takımında oynamaktadır. Pohang Steelers takımına 4 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Sung Dong Baek'nin Pohang Steelers ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Sung Dong Baek Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/baekdong2/

Sung Dong Baek Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sung Dong Baek isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 525 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

Sung Dong Baek Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sung Dong Baek futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2007 yılında Kumho HS (-10)

1 Ocak 2010 yılında Yonsei Univ.

1 Ocak 2012 yılında Júbilo Iwata

9 Ocak 2015 yılında Sagan Tosu

1 Temmuz 2016 yılında V-V. Nagasaki

31 Aralık 2016 yılında Sagan Tosu

7 Ocak 2017 yılında Suwon FC

7 Ocak 2020 yılında Gyeongnam FC

10 Ocak 2022 yılında FC Anyang

4 Ocak 2023 yılında Pohang Steelers

Sung Dong Baek kimdir

Sung Dong Baek Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sung Dong Baek şuan Pohang Steelers takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Jeonju Jochon Elementary School (전주조촌초등학교, 2003),
Wanju Middle School (완주중학교, 2004-2006),
Kumho High School (금호고등학교, 2007-2009),
Yonsei University (연세대학교, 2010-2011)

Sung Dong Baek Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Güney Kore takımında 14 numaralı formasıyla 14 Ağustos 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Güney Kore U23 takımında 8 numaralı formasıyla 7 Ekim 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 1 gol atmıştır.

Güney Kore U20 takımında 8 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 1 gol atmıştır.

Güney Kore U19 takımında 8 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 1 gol atmıştır.

Güney Kore Olimpiyat takımında 8 numaralı formasıyla 26 Temmuz 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Güney Kore U22 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

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Sung Dong Baek nereli

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