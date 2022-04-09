Sungu isminin anlamı nedir, Sungu ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Sungu isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Sungu ismi ne demek, Sungu ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor.

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Sungu isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Sungu İsminin anlamı nedir? TDK Sungu anlamı:

Sungu ismi Türk Dil Kurumunda iki farklı şekilde tanımlanmaktadır.

1. isim Bir büyüğe sunulan armağan.

2. isim Bir tanrıya veya tapınağa yapılan bağış.

Sungu İsmi Kuranda geçiyor mu?

Sungu ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir.

Sungu isminin kökeni:

Sungu ismi Türkçe kökenli bir isimdir. Türkiye'de yaklaşık olarak 26 kişi tarafından kullanılmaktadır.

Sungu isminin cinsiyeti:

Kız - Erkek ismi olarak kullanılmaktadır.

Sungu isminin rengi:

Alizarin

Sungu ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 5 harf bulunmaktadır.

Sungu isminin Harf Analizi Nedir ?

Sungu ismi 5 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

S : Güçlü/üretken, hayalci, sevilen

U : Temkinli, ertelemeci, şanslı

N : Sağduyulu, utangaç

G : Dirençli, zor hayat dersleri

U : Temkinli, ertelemeci, şanslı

Sungu isminin Numerolojisi Kaçtır?

Sungu ismi 5 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

S : 22

U : 25

N : 17

G : 8

U : 25

= 97 – Sungu İsminin Numeroloji Toplamı 97’dir.

Sungu isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

Sungu ismi 5 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Sungu isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

S: 1 U: 3 N: 5 G: 7 U: 3 = 19

1 + 9 = 10 Kader sayısıdır

Sungu isminin 10 kader sayısına göre kişilik özellikleri

10 – Ülkücü özellikleri ile kendini göstermiştir. Sezgi gücünü artmıştır. Keşif yeteneğini geliştirerek duyarlı bir bireye dönüşmüştür. Fanatikliği azımsanmayacak derecededir. Sanatsal özellikleri ile fark edilir. Hayal kurmaktan vazgeçmez, olayları tahmin etme gücü üst seviyededir. Sakin kalmalı ve gergin olmamalıdır. Her söylenen ve yapılana karşı aşırı duyarlı olmamaya gayret etmelidir

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