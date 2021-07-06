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Sunu isminin anlamı nedir, Sunu ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Sunu isminin anlamı; sunulan, takdim edilen şey demektir. Bu içeriğimizde Sunu isminin özellikleri, isim analizi, kader sayısı, Sunu isminin Kuran’da geçip geçmediği,  isminin kökeni, cinsiyeti, harf sayısı ve rengi gibi bir çok araştırmayı sizler için yayınlıyoruz.

Sunu isminin anlamı nedir, Sunu ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Sunu isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Sunu ismi ne demek, Sunu ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor. 

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Sunu isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Sunu İsminin anlamı nedir? TDK Sunu anlamı:

TDK sözlüğünde Sunu isminin anlamı 3 şekilde geçmektedir;

1 Sunulan şey

2 Ön söz, takdim

3 Arz

Sunu İsmi Kuranda geçiyor mu?

Sunu ismi Kuran'da geçmemektedir. 

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Sunu isminin kökeni:

Sunu ismi Türkçe kökenli bir isimdir. Türkiye'de Sunu ismini kullanan sadece 8 kişi bulunmaktadır.

Sunu isminin cinsiyeti:

Kız ismi olarak kullanılmaktadır.

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Sunu isminin rengi:

Mor

Sunu ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 4 harf bulunmaktadır.

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Sunu isminin Harf Analizi Nedir ?

Sunu ismi 4 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

S : Güçlü/üretken, hayalci, sevilen

U : Temkinli, ertelemeci, şanslı

N : Sağduyulu, utangaç

U : Temkinli, ertelemeci, şanslı

Sunu isminin Numerolojisi Kaçtır?

Sunu ismi 4 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

S : 22

U : 25

N : 17

U : 25

= 89 Sunu İsminin Numeroloji Toplamı 89’dir.

Sunu ismi 4 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Sunu isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

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Sunu isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

S: 1   U: 3   N: 5   U: 3 = 12

1 2 = 3 Kader sayısıdır

Sunu isminin 3 kader sayısına göre kişilik özellikleri

3 – Sanatsal  anlamda çok yeteneklidir. Sosyaldir, Dost canlısıdır. Yüzeysel düşünür ve detaylara girmez. Dışa dönüklüğü ile tanınır. Eğlence onun için hayatın ayrılmaz bir parçasıdır, hayattan nasıl  zevk alabileceğini bilir. Kilişelerden hiç hoşlanmaz, yaratıcı ve duyarlıdır. Disiplin anlamında pek iyi sayılmaz  bu anlamda sıkıntılıdır. En önemli eksikliği disiplinsizlik olup disiplinli olma yönünde çaba göstermelidir.

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