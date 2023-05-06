Sunucu açık açık sordu: Muharrem İnce 2. tura kalamazsa kimi destekleyecek?

14 Mayıs seçimlerinde partisinin cumhurbaşkanı adayı olarak yarışacak olan Muharrem İnce 2. tura kalamazsa kimi destekleyeceğini açıkladı.

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Sunucu açık açık sordu: Muharrem İnce 2. tura kalamazsa kimi destekleyecek?

Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, katıldığı televizyon programında soruları yanıtladı.

14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde 2. tura kalamazsa kimi destekleyeceksiniz sorusuna yanıt veren İnce, "zamanı gelince gereğini yaparım" şeklinde cevap verdi. Sunucunun "Kılıçdaroğlu'nu mu desteklersiniz?" şeklinde tekrar ısrarlı bir şekilde tekrar soru sorması üzerine ise "Erdoğan gitmeli tabii. Yoruldu Erdoğan 21 yıldır, yapamıyor bunu" diye yanıt verdi.

"Seçim ilk turda biter mi?" sorusu üzerine İnce, "Benim gördüğüm ikinci tura kalıyor." dedi.

"Şansınızı nasıl görüyorsunuz ikinci tur için?" sorusuna İnce, siyasette 24 saatin çok uzun bir süre olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"SİYASET İKNA İŞİDİR, ÇEKİL DEME İŞİ DEĞİLDİR"

"8 istemeden 5'i alamazsın, 5 istemeden 3'ü alamazsın. Siyaset yoğun emek gerektiren bir iştir. Bir iddia, ikna işidir. Siyaset tehdit işi değildir. Siyaset 'çekil' deme işi değildir. İkna edeceksin. O tabanı, o seçmeni ikna edeceksin, gönlünü alacaksın, onları incitmeyeceksin, onlara hakaret etmeyeceksin. Lazım olur sana onlar. Onların gönlünü kazanacaksın. Yani Kılıçdaroğlu mu, Erdoğan mı? 'C' diyemiyor muyuz? 'C' dersek bölücü müyüz? Seçenekler arasında bir tercihtir demokrasi."

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