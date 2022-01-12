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Süper grip nedir? Süper grip belirtileri nelerdir?

Koronavirüs salgınının belirtilerine benzediği ifade edilen Süper grip vatandaşlar tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Peki Süper grip nedir? Süper grip belirtileri nelerdir?

Süper grip nedir? Süper grip belirtileri nelerdir?

Tüm dünya ve Türkiye Kovid-19 salgınında zorlu günler yaşama devam ederken diğer yandan ise grip salgını sürüyor. Özellikle vakalarda yaşanan artış gözle görülür derecede dikkat çekerken mevcut grip enfeksiyonunun yanı sıra süper grip ortaya çıktı. Koronavirüs belirtileri gösteren süper grip vatandaşlar tarafından internet arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Peki Süper grip nedir? Süper grip belirtileri nelerdir? 

Süper grip nedir? Süper grip belirtileri nelerdir?

SÜPER GRİP NEDİR?

Süper grip koronavirüs enfeksiyonuna benzeyen belirtiler göstermektedir. Bu kişilere yapılan Kovid-19 testlerinin sonuçları negatif çıkmaktadır. 

Süper grip nedir? Süper grip belirtileri nelerdir?

SÜPER GRİP BELİRTİLERİ NELERDİR?

Süper grip hastalarında görülen belirtiler şunlardır:

- Sinüs ve göğüs enfeksiyonları

- Öksürük

- Boğaz ağrısı

- Yorgunluk

- Tat ve koku kaybı

Süper grip belirtilerinin genel olarak Kovid-19'a benzediği görülmektedir. Ayrıca süper gribe yakalanan vakaların günlerce evde tedavi gördüğü ifade edilmektedir. 

Süper grip hakkında Cardiff Üniversitesi Soğuk Algınlığı Merkezi’nin eski direktörü Prof. Dr. Ronald Eccles açıklamada bulundu. Eccles, virüse yakalananların bağışıklık sisteminin aniden tepki verdiğini belirterek,"  Bu, nedenle birçok insan normal soğuk algınlığından daha şiddetli semptomlar yaşıyor” dedi. 

Süper grip nedir? Süper grip belirtileri nelerdir?

Tayfun Altuntaş
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