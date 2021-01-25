Süper Lig'de geçtiğimiz sezonun lig şampiyonu ve Türkiye Kupası şampiyonu, Süper Kupa mücadelesine çıkıyor. Başakşehir ve Trabzonspor arasında oynanacak zorlu mücadele, futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Karşılaşma öncesinde merak edilen soruları haberimizde yanıtladık. Peki, Süper Kupa Başakşehir - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

BAŞAKŞEHİR-TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 2019-2020 Sezonu Süper Lig şampiyonu Medipol Başakşehir ile Ziraat Türkiye Kupası sahibi Trabzonspor arasındaki kupa mücadelesi 27 Ocak Çarşamba günü saat 20.45'te başlayacak. Karşılaşmayı Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak müsabakada Uğurlu'nun yardımcılıklarını Erdinç Sezertam ve Serkan Çimen yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Tugay Kaan Numanoğlu olacak.

HANGİ KANALDA?

Süper Kupa'da oynanacak zorlu mücadele, A Spor ekranlarından naklen ve şifresiz olarak futbolseverler ile buluşacak.