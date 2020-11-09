Süper Lig 8. haftanın sonuçları ve güncel puan durumu
Süper Lig'de 8. hafta tamamlandı. Alanyaspor ve Fenerbahçe'nin puan kaybettiği haftada 3 puanı cebine koyan Galatasaray, liderle arasındaki puan farkını 1'e indirdi. İşte Süper Lig'de 8. haftanın sonuçları ve güncel puan durumu...
Süper Lig'de 8. hafta heyecanı tamamlandı. Haftanın açılış maçında Gaziantep FK'ya konuk olan Beşiktaş, olaylı maçta rakibine 3-1 mağlup oldu ve 2 maçlık galibiyet serisini sona erdirdi. Lider Alanyaspor, Trabzonspor'u ağırladığı maçta geride 2 puan bırakmasına rağmen Fenerbahçe'nin Konyaspor'a 2-0 mağlup olmasından dolayı liderlik koltuğunu devretmedi. Haftanın en avantajlı takımı ise Galatasaray oldu. Sarı kırmızılılar, rakiplerinin puan kaybettiği haftada kapanış maçında Sivasspor'a konuk oldu ve rakibini 2-1 mağlup etmeyi başardı. Sezona kötü giren Başakşehir ise Gençlerbirliği maçında son dakikalarda geriden dönerek 2-1 kazandı ve Galatasaray'ın hemen ardından 4'üncü sıraya yerleşti.
Ligde 8. haftanın ardından milli araya girildi. İşte Süper Lig'de 8. haftanın sonuçları ve güncel puan durumu...
SÜPER LİG 8. HAFTA SONUÇLARI
Gaziantep FK 3 - 1 Beşiktaş
Kasımpaşa 2 - 2 Antalyaspor
Erzurumspor 1 - 1 Göztepe
Alanyaspor 1 - 1 Trabzonspor
Fenerbahçe 0 - 2 Konyaspor
Ankaragücü 2-2 Karagümrük
Yeni Malatyaspor 2-0 Denizlispor
Kayserispor 0-1 Hatayspor
Başakşehir 2-1 Gençlerbirliği
Sivasspor 1-2 Galatasaray
SÜPER LİG PUAN DURUMU
1 - Alanyaspor | 17 puan (1 maçı eksik)
2 - Fenerbahçe | 17 puan
3 - Galatasaray | 16 puan
4 - Başakşehir | 13 puan
5 - Fatih Karagümrük | 12 puan
6 - Kasımpaşa | 12 puan
7 - Çaykur Rizespor | 11 puan (1 maçı eksik)
8- Gaziantep FK | 11 puan
9 - Yeni Malatyaspor | 11 puan
10 - Hatayspor | 11 puan (2 maçı eksik)
11 - Beşiktaş | 10 puan (1 maçı eksik)
12 - Konyaspor | 9 puan (1 maçı eksik)
13 - Antalyaspor | 9 puan
14 - Göztepe | 8 puan (1 maçı eksik)
15 - Sivasspor | 8 puan (1 maçı eksik)
16 - Erzurumspor | 8 puan (1 maçı eksik)
17 - Trabzonspor | 6 puan
18 - Kayserispor | 6 puan (1 maçı eksik)
19 - Gençlerbirliği | 5 puan (1 maçı eksik)
20 - Denizlispor | 5 puan (1 maçı eksik)
21 - Ankaragücü | 2 puan (2 maçı eksik)
SÜPER LİG 9. HAFTA PROGRAMI
Karagümrük - Sivasspor
Galatasaray - Kayserispor
Hatayspor - Çaykur Rizespor
Konyaspor - Kasımpaşa
Denizlispor - Gaziantep FK
Trabzonspor - Erzurumspor
Göztepe - Ankaragücü
Antalyaspor - Alanyaspor
Gençlerbirliği - Fenerbahçe
Beşiktaş - Başakşehir
Haftayı bay geçen takım: Yeni Malatyaspor