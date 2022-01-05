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Süper Lig ara transfer dönemi ne zaman başlıyor? Süper Lig ara transfer dönemi ne zaman, hangi tarihte bitiyor?

Süper Lig'de devre arasının sona ermesinin ardından resmi transfer sezonunun ne zaman açılacağı merak konusu oldu. Peki Süper Lig ara transfer dönemi ne zaman başlıyor? Süper Lig ara transfer dönemi ne zaman, hangi tarihte bitiyor? Cevaplara haberimizde yer verdik...

Süper Lig ara transfer dönemi ne zaman başlıyor? Süper Lig ara transfer dönemi ne zaman, hangi tarihte bitiyor?

Spor Toto Süper Lig'de 19 haftalık ilk devrenin tamamlanmasıyla birlikte, kulüpler devre arasında yapacakları transferlerle birlikte takımını güçlendirmeyi hedefliyor. Gündemde birçok transfer haberi yer alırken taraftarlar da resmi sürecin ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı. Peki Süper Lig ara transfer dönemi ne zaman başlıyor? Süper Lig ara transfer dönemi ne zaman, hangi tarihte bitiyor? İşte cevaplar...

SÜPER LİG ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Devre arasında yapılması sebebiyle ara transfer adı verilen ikinci transfer ve tescil dönemi 12 Ocak 2022 tarihinde başlayacak. Takımlar bu tarih öncesinde oyuncu ve kulübüyle anlaşma sağlasa bile bu transferi tescil ettirmek için 12 Ocak tarihine kadar beklemek zorunda kalacak.

Süper Lig ara transfer dönemi ne zaman başlıyor? Süper Lig ara transfer dönemi ne zaman, hangi tarihte bitiyor?

SÜPER LİG ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE BİTİYOR? 

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, transfer tescil sezonu 8 Şubat 2022 tarihinde sona erecek. Bu tarihten sonra kadrosuna yeni oyuncu takviyesi yapmak isteyen kulüplerin bir sonraki transfer sezonunu beklemesi gerekecek. Bir sonraki transfer sezonu ise ligin sona ermesinin ardından Haziran ayında başlayacak.

Süper Lig ara transfer dönemi ne zaman başlıyor? Süper Lig ara transfer dönemi ne zaman, hangi tarihte bitiyor?

Ramazan Sarı
Spor Editörü
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