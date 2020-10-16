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  3. Süper Lig ekibinde bir futbolcu daha koronavirüse yakalandı

Süper Lig ekibinde bir futbolcu daha koronavirüse yakalandı

Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor'dan yapılan açıklamada bir futbolcunun daha koronavirüse yakalandığı belirtildi

Süper Lig ekibinde bir futbolcu daha koronavirüse yakalandı

Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor'dan yapılan açıklamada bir futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıktığı belirtildi.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, bugün sabah saatlerinde bir oyuncunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) benzeri şikayetleri olması nedeniyle takımdan izole edilerek kendisine PCR testi uygulandı.

Oyuncunun testi pozitif çıkıp, gerekli tedavisine hemen başlandı. 

Kayseri temsilcisinde dün ve geçen hafta olmak üzere 2 futbolcunun testi pozitif çıkmıştı.

KAYSERİSPOR'DA 2 FUTBOLCU DAHA KORONAVİRÜSE YAKALANMIŞTI

Hes Kablo Kayserispor Kulübü'nden dün yapılan açıklamada bir futbolcunun daha koronavirüse yakalandığı belirtişmişti.

Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Sivasspor ile karşı karşıya gelecek olan Hes Kablo Kayserispor'da bir futbolcu daha koronavirüse yakalandığı açıklanmıştı.

Hes Kablo Kayserispor Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

"Yapılan tetkiklerde geçen haftaki pozitif çıkan futbolcumuz haricinde, 1 futbolcumuzda daha yeni tip koronavirüs bulgularına rastlanmıştır" 

Kayserispor açıkladı: Bir futbolcunun testi pozitif çıktıKayserispor açıkladı: Bir futbolcunun testi pozitif çıktı

 

Berkem Temizel
Gece Editörü


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