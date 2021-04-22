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  3. Süper Lig ekibine koronavirüs şoku: 2 pozitif vaka!

Süper Lig ekibine koronavirüs şoku: 2 pozitif vaka!

Son dakika haberi... Gençlerbirliği Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada 1 oyuncu ve 1 personelin koronavirüs test sonuçlarının pozitif çıktığı belirtildi.

Süper Lig ekibine koronavirüs şoku: 2 pozitif vaka!

Son dakika haberi... Gençlerbirliği Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada 1 oyuncu ve 1 personelin koronavirüs test sonuçlarının pozitif çıktığı ifade edildi.

Gençlerbirliği Spor Kulübü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklama şu şekilde:

"Ç. Rizespor karşılaşması öncesi uygulanan COVİD-19 testlerinde 1 futbolcu ve 1 personelimizin test sonucu pozitif çıkmıştır.

Futbolcu ve personelimizin tedavi, takip ve izolasyon süreci başlatılmıştır."

Süper Lig ekibine koronavirüs şoku: 2 pozitif vaka!

Berkem Temizel
Gece Editörü
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