Süper Lig ekibine koronavirüs şoku: 2 pozitif vaka!
Son dakika haberi... Gençlerbirliği Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada 1 oyuncu ve 1 personelin koronavirüs test sonuçlarının pozitif çıktığı belirtildi.
Son dakika haberi... Gençlerbirliği Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada 1 oyuncu ve 1 personelin koronavirüs test sonuçlarının pozitif çıktığı ifade edildi.
Gençlerbirliği Spor Kulübü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklama şu şekilde:
"Ç. Rizespor karşılaşması öncesi uygulanan COVİD-19 testlerinde 1 futbolcu ve 1 personelimizin test sonucu pozitif çıkmıştır.
Futbolcu ve personelimizin tedavi, takip ve izolasyon süreci başlatılmıştır."