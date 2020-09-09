Süper Lig ekibine koronavirüs şoku! Bugünkü antrenman iptal edildi
Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor'da bir personelinin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığını açıkladı.
Hes Kablo Kayserispor bir personelinin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığını açıkladı.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklama şu şekilde:
"Kulübümüzde bir personelde Kovid-19 testi pozitif çıkmıştır. Bugünkü antrenmanımız iptal edilmiş olup, takımımıza, teknik heyetimize ve kulüp personelimize bugün yeni bir Kovid-19 testi yapılmıştır. Sonuçlar kamuoyu ile paylaşılacaktır."
HES Kablo Kayserispor Kulübü'nün resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşım:
Kulübümüzde bir personelde Covid-19 testi pozitif çıkmıştır.— Hes Kablo Kayserispor (@KayserisporFK) September 9, 2020
Bugünkü antrenmanımız iptal edilmiş olup, takımımıza, teknik heyetimize ve kulüp personelimize bugün yeni bir Covid-19 testi yapılmıştır.
Sonuçlar kamuoyu ile paylaşılacaktır.
Hes Kablo Kayserispor Kulübü pic.twitter.com/mIjTMi6yZR