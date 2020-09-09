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  3. Süper Lig ekibine koronavirüs şoku! Bugünkü antrenman iptal edildi

Süper Lig ekibine koronavirüs şoku! Bugünkü antrenman iptal edildi

Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor'da bir personelinin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığını açıkladı.

Süper Lig ekibine koronavirüs şoku! Bugünkü antrenman iptal edildi

Hes Kablo Kayserispor bir personelinin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığını açıkladı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklama şu şekilde:

"Kulübümüzde bir personelde Kovid-19 testi pozitif çıkmıştır. Bugünkü antrenmanımız iptal edilmiş olup, takımımıza, teknik heyetimize ve kulüp personelimize bugün yeni bir Kovid-19 testi yapılmıştır. Sonuçlar kamuoyu ile paylaşılacaktır."

HES Kablo Kayserispor Kulübü'nün resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşım:

Berkem Temizel
Gece Editörü


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