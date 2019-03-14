Süper Lig ekibini taşıyacak uçağa yıldırım isabet etti Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşacak olan Demir Grup Sivasspor, İstanbul yolculuğu öncesi yıldırım şoku yaşadı. Demir Grup Sivasspor'u İstanbul'a taşıyacak uçağa, Nuri Demirağ Havalimanı'na iniş yaptığı sırada yıldırım isabet etti.

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