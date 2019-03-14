Süper Lig ekibini taşıyacak uçağa yıldırım isabet etti
Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşacak olan Demir Grup Sivasspor, İstanbul yolculuğu öncesi yıldırım şoku yaşadı. Demir Grup Sivasspor'u İstanbul'a taşıyacak uçağa, Nuri Demirağ Havalimanı'na iniş yaptığı sırada yıldırım isabet etti.
Fenerbahçe maçı öncesi DG Sivasspor’u, İstanbul’a taşıyacak uçağa yıldırım isabet etti.
Edinilen bilgiye göre, DG Sivassporlu kafilenin de Fenerbahçe müsabakası için İstanbul’a gideceği tarifeli uçağa, Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'na iniş yaptığı esnada yıldırım isabet etti.
Saat 16.30’da uçuş yapması planlanan kafile, uçağın uçuşa hazır hale getirilmesini beklemek için Sivasspor Tesisleri'ne geri dönmek zorunda kaldı.
Kırmızı beyazlı ekip, İstanbul’a gitmek için uçağın uçuşa hazır hale getirilmesini bekliyor.
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