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Süper Lig kulüplerinden Hatay için destek paylaşımları!

Süper Lig'in köklü kulüpleri Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin de içinde bulunduğu birçok kulüp, Hatay için fidan kampanyası başlattı.

Süper Lig kulüplerinden Hatay için destek paylaşımları!

Geçtiğimiz günlerde Hatay'da başlayan orman yangınları, kısa süre içerisinde şehrin büyük bir bölümünü etkisi altına almıştı. Onlarca canın solduğu yangında yaraları sarmak için Süper Lig kulüpleri de harekete geçti. Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Başakşehir gibi İstanbul kulüplerinin atağıyla Hatay'a fidan bağışı kampanyası başlatıldı. Sosyal medyadan Beşiktaş'ın paylaşımıyla harekete geçildi, kısa süre içerisinde diğer Süper Lig kulüpleri de yardım zincirine dahil oldu.

İşte kulüplerin paylaşımları: 

 

Galatasaray, Beşiktaş'ın çağrısına ayak uydurarak 1905 fidan bağışladı ve Fenerbahçe'ye destek talebi gönderdi. Sarı-kırmızılı kulüp paylaşımında, "Galatasaray Spor Kulübü olarak, Hatay'da meydana gelen yangınlar sebebiyle yok olan ormanlarımız ve geleceğimiz için 1905 fidan bağışlayarak Fenerbahçe'ye meydan okuyoruz." ifadelerini kullandı.

Süper Lig kulüplerinden Hatay için destek paylaşımları! 

Fenerbahçe'de 1907 fidan bağışlayarak Başakşehir'e destek mesajını paylaştı. Sarı-lacivertliler, "Hatay'da meydana gelen yangınlarda zarar gören ormanlarımıza can olmak için 1907 fidan bağışlıyor ve @ibfk2014'e meydan okuyoruz." ifadelerini kullandı.

Süper Lig kulüplerinden Hatay için destek paylaşımları!

Başakşehir Futbol Kulübü, Gaziantep Futbol Kulübüne destek mesajını gönderdi. Gaziantep FK ise Trabzonspor'a destek mesajı gönderdi. Kulüplerin yardım zinciri devam ediyor. 

Onur Çelik
Spor Editörü


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