Süper Lig maç programı | Bu hafta Süper Lig'de hangi maçlar var | Haftanın fikstürü
Bu haftaki Süper Lig'deki maç programını futbolseverler oldukça merak etmekte. Süper Lig'de bu hafta perde bu akşam oynanacak Fenerbahçe Kasımpaşa maçı ile açılıyor. Peki bu hafta Süper Lig'de hangi maçlar var? İşte Süper Lig maç programı ve haftanın fikstürü...
Her spor severin merak ettiği Süper Lig maç programı için merak ettiklerinizi sizin için derledik.
Peki bu hafta Süper Lig'de hangi maçlar var? İşte haftanın fikstürü...
Süper Lig maç programı
Süper Lig'de 11. hafta heyecanı Fenerbahçe ile Kasımpaşa arasındaki mücadeleyle başlayacak.
İstanbul ekiplerinden Fenerbahçe ve Kasımpaşa, Ülker Stadı'ndaki haftanın açılış maçında saat 20.30'da karşı karşıya gelecek.
Bu hafta Süper Lig'de hangi maçlar var
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ligde 11. hafta maçlarının programı şöyle:
8 Kasım Cuma
20.30 Fenerbahçe-Kasımpaşa (Ülker)
9 Kasım Cumartesi:
15.00 Gençlerbirliği-İstikbal Mobilya Kayserispor (Eryaman)
17.30 Çaykur Rizespor-Antalyaspor (Çaykur Didi)
17.30 Demir Grup Sivasspor-İttifak Holding Konyaspor (Yeni 4 Eylül)
20.00 Gaziantep Futbol Kulübü-Galatasaray (Kalyon)
10 Kasım Pazar:
14.00 Göztepe-BtcTurk Yeni Malatyaspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
16.30 Trabzonspor-Aytemiz Alanyaspor (Medical Park)
19.00 Beşiktaş-Yukatel Denizlispor (Vodafone)
19.00 Medipol Başakşehir-MKE Ankaragücü (Başakşehir Fatih Terim)
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